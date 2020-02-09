Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Eczacıbaşı VitrA
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15’inci haftasında Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Beşiktaş'ı 25-12, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından turuncu-beyazlı oyuncular, maddi sıkıntılar nedeniyle genç takımla mücadele eden siyah-beyazlılara çiçek takdim etti.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, rakibini rahat bir oyunun ardından 3-0'lık skorla mağlup etti.
İlk teknik molaya 12-6 önde giren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-12 kazanırken, pasör Gamze Kılıç'ın dengeli pas dağılımı ve takıma yeni katılan smaçör Sonja Newcombe'nin katkıları dikkat çekti.
İkinci seti de kontrollü bir şekilde 25-11 kazanan turuncu beyazlılarda Saliha Şahin 4, Melis Durul 3 sayı katkıda bulundu.
Son sette, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Beyza Arıcı'nın etkisiyle de kontrolü bırakmayan konuk ekip, seti 25-14 ve maçı 3-0 sonlandırdı.
Günün en skorer isimleri 11 sayıyla Melis Durul ve 10 sayıyla Saliha Şahin oldu.
Maçtan sonra turuncu beyazlılar Beşiktaş'a çiçek takdim ederken, tüm sporcular birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral
BEŞİKTAŞ: Göknur, Doğa, Bengisu, Ece, Şevval, Lal, Tuğçe (L), Deniz, Zuhal, Tuana, Kardelen, Mina, Gökçe, Elif, İrem.
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Newcombe, Ergül, Melis, Saliha, Beyza, Merve (L).
SETLER: 0-3 (12-25, 11-25, 14-25)
SÜRE: 63 dakika (19, 21, 23)
- 09.02.2020
- Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Eczacıbaşı VitrA
- Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?
- Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluşmuştur
- Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
- Sivasspor'a 4. şok! Henüz maç başında...
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Eczacıbaşı VitrA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.