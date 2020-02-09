Eczacıbaşı'ndan Beşiktaş'a set yok - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Eczacıbaşı VitrA

'nin 15’inci haftasında deplasmanda 'ı 25-12, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından turuncu-beyazlı oyuncular, maddi sıkıntılar nedeniyle genç takımla mücadele eden siyah-beyazlılara çiçek takdim etti.

'nin 15. haftasında 'a konuk olan , rakibini rahat bir oyunun ardından 3-0'lık skorla mağlup etti.

İlk teknik molaya 12-6 önde giren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-12 kazanırken, pasör Gamze Kılıç'ın dengeli pas dağılımı ve takıma yeni katılan smaçör Sonja Newcombe'nin katkıları dikkat çekti.

İkinci seti de kontrollü bir şekilde 25-11 kazanan turuncu beyazlılarda 4, 3 sayı katkıda bulundu.

Son sette, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Beyza Arıcı'nın etkisiyle de kontrolü bırakmayan konuk ekip, seti 25-14 ve maçı 3-0 sonlandırdı.

Günün en skorer isimleri 11 sayıyla Melis Durul ve 10 sayıyla Saliha Şahin oldu.

Maçtan sonra turuncu beyazlılar Beşiktaş'a çiçek takdim ederken, tüm sporcular birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral
BEŞİKTAŞ: Göknur, Doğa, Bengisu, Ece, Şevval, Lal, Tuğçe (L), Deniz, Zuhal, Tuana, Kardelen, Mina, Gökçe, Elif, İrem.
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Newcombe, Ergül, Melis, Saliha, Beyza, Merve (L).
SETLER: 0-3 (12-25, 11-25, 14-25)
SÜRE: 63 dakika (19, 21, 23)

  1. 09.02.2020
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