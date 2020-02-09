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09 Şubat 2020, Pazar
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’tan kritik zafer

Halkbank’tan kritik zafer

Play-off mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Sorgun ile karşılaştı. Mavi-beyazlılar; 25- 18, , 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı

Play-off mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Sorgun ile karşılaştı. Mavi-beyazlılar; 25- 18, , 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı. 8. galibiyetini alan Halkbank, playoff'a bitime iki hafta kala play-off'a kalmayı kesinleştirdi. 5 galibiyette kalan Sorgun ise play-off'a kalamadı. Halkbank'tan kritik
  1. 9.2.2020
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