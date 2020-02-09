Halkbank’tan kritik zafer
Play-off mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Sorgun ile Halkbank karşılaştı. Mavi-beyazlılar; 25- 18, 21-25, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı
Play-off mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Sorgun ile Halkbank karşılaştı. Mavi-beyazlılar; 25- 18, 21-25, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı. 8. galibiyetini alan Halkbank, playoff'a bitime iki hafta kala play-off'a kalmayı kesinleştirdi. 5 galibiyette kalan Sorgun ise play-off'a kalamadı. Halkbank'tan kritik
- 9.2.2020
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