Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0 (Vestel Venus Sultanlar Ligi)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, derbi maçında genç oyunculardan kurulu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın kadın voleybol takımı oyuncuları Türkiye Voleybol Federasyonu'na maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başvurmuş ve Mislina dışında oyuuncular serbest kalmıştı. Siyah-beyazlılar bir süredir maçlara genç sporcularla çıkıyor.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Elifsu Ericek, Melike Çadır, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Sezen Keskekoğlu (Derya Çayırgan, Cansu Çetin)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Tuana Öztürk, Mina Özgel)
Setler: 25-9, 25-12, 25-14
Süre: 59 dakika (16, 20, 23)
?? Maç sonu iki takım oyuncularından hatıra pozu ? pic.twitter.com/eXCoHxsqAG— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) February 2, 2020
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0 (Vestel Venus Sultanlar Ligi) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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