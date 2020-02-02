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02 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Voleybol Haberleri Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0 (Vestel Venus Sultanlar Ligi)

HDI Sigorta: 3 - : 0 ()

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0 (Vestel Venus Sultanlar Ligi)

Voleybolda 'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde HDI Sigorta, 'ı 3-0 mağlup etti.

Kadın Voleybol Takımı, derbi maçında genç oyunculardan kurulu 'ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın kadın voleybol takımı oyuncuları Türkiye Voleybol Federasyonu'na maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başvurmuş ve Mislina dışında oyuuncular serbest kalmıştı. Siyah-beyazlılar bir süredir maçlara genç sporcularla çıkıyor.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Elifsu Ericek, Melike Çadır, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Sezen Keskekoğlu (Derya Çayırgan, Cansu Çetin)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Tuana Öztürk, Mina Özgel)

Setler: 25-9, 25-12, 25-14

Süre: 59 dakika (16, 20, 23)

  1. 02.02.2020
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