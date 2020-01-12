A Mıilli Futbol Takımı'nın EURO 2008'de yazdığı destanların bir benzerini Filenin Sultanları yazıyor... Tokyo Olimpiyatları'na Avrupa'dan gidecek son takımı belirleyecek elemelere Almanya yenilgisiyle başlayan A Mili Kadın Voleybol Takımımız, nefesleri kesen yarı final mücadelesinde müthiş bir geri dönüş yaparak Polonya'yı 3-2 yendi. İlk seti 25-19 kaybeden Sultanlar, 25-18'lik setle maça ortak oldu. Polonya karşısında 3. setin son anlarda 25-23 kaybeden voleybolcularımız, nefeslerin kesildiği 4. seti 33-31 alarak maçı tie-break setine taşıdı. Bu sete iyi başlayan Sultanlar, da 15-11'le maçı kazanıp finale yükseldi.



ALMANYA EZDİ: 3-0

Grubumuzdan lider olarak çıkan Almanya, Hollanda'yı set vermeden (3-0) geçerek adını finale yazdırdı. Mücadelenin setlerini 27-25, 25-23 ve 25-22 aldı.



FİNAL 19.00'DA

Bugün TSİ 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, güçlü rakibini yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.