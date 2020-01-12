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12 Ocak 2020, Pazar
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Filenin Sultanları

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde destan yazan , yarı finalde maçında ’yı tie-break setinde devirerek finalde ’nın rakip oldu.

A Mıilli Futbol Takımı'nın EURO 2008'de yazdığı destanların bir benzerini yazıyor... Tokyo Olimpiyatları'na Avrupa'dan gidecek son takımı belirleyecek elemelere yenilgisiyle başlayan A Mili Kadın Voleybol Takımımız, nefesleri kesen yarı final mücadelesinde müthiş bir geri dönüş yaparak 'yı 3-2 yendi. İlk seti 25-19 kaybeden Sultanlar, 25-18'lik setle maça ortak oldu. Polonya karşısında 3. setin son anlarda kaybeden voleybolcularımız, nefeslerin kesildiği 4. seti 33-31 alarak maçı tie-break setine taşıdı. Bu sete iyi başlayan Sultanlar, da 15-11'le maçı kazanıp finale yükseldi.

ALMANYA EZDİ: 3-0
Grubumuzdan lider olarak çıkan Almanya, 'yı set vermeden (3-0) geçerek adını finale yazdırdı. Mücadelenin setlerini 27-25, 25-23 ve 25-22 aldı.

FİNAL 19.00'DA
Bugün TSİ 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, güçlü rakibini yenmesi halinde 2020 Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.

  1. 12.1.2020
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