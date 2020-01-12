Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde destan yazan Filenin Sultanları, yarı finalde maçında Polonya’yı tie-break setinde devirerek finalde Almanya’nın rakip oldu.
A Mıilli Futbol Takımı'nın EURO 2008'de yazdığı destanların bir benzerini Filenin Sultanları yazıyor... Tokyo Olimpiyatları'na Avrupa'dan gidecek son takımı belirleyecek elemelere Almanya yenilgisiyle başlayan A Mili Kadın Voleybol Takımımız, nefesleri kesen yarı final mücadelesinde müthiş bir geri dönüş yaparak Polonya'yı 3-2 yendi. İlk seti 25-19 kaybeden Sultanlar, 25-18'lik setle maça ortak oldu. Polonya karşısında 3. setin son anlarda 25-23 kaybeden voleybolcularımız, nefeslerin kesildiği 4. seti 33-31 alarak maçı tie-break setine taşıdı. Bu sete iyi başlayan Sultanlar, da 15-11'le maçı kazanıp finale yükseldi.
ALMANYA EZDİ: 3-0
Grubumuzdan lider olarak çıkan Almanya, Hollanda'yı set vermeden (3-0) geçerek adını finale yazdırdı. Mücadelenin setlerini 27-25, 25-23 ve 25-22 aldı.
FİNAL 19.00'DA
Bugün TSİ 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, güçlü rakibini yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Filenin Sultanları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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