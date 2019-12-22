Avrupalı Arkas
Erkekler CEV Cup'ta Dinamo Bükreş'i deplasmanda 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında evinde de 3-1 yenerek eleyen Arkasspor, gözünü 8'li finallerde eşleştiği Alman ekibi United Volleys Frankfurt'a çevirdi.
Erkekler CEV Cup'ta Dinamo Bükreş'i deplasmanda 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında evinde de 3-1 yenerek eleyen Arkasspor, gözünü 8'li finallerde eşleştiği Alman ekibi United Volleys Frankfurt'a çevirdi. Mavi- beyazlı ekip eşleşmede ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. Arkasspor, Alman rakibi de geçtiği takdirde adını son 8 takım arasına yazdırarak 4'lü finallerde Galatasaray-Arkada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İzmir ekibi, 2009'da Challenge Cup'ı kazanarak Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk erkek voleybol takımı olmuştu. Arkasspor, 2012'de ise CEV Şampi-yonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı başardı.
EYLÜL İMZALADI
Kadınlar 1. Lig'in lideri Kale 1957, son olarak Halkbank forması giyen Eylül Akarçeşme ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Libero pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu, 1999 doğumlu başarılı libero, Halkbank'ın altyapısından yetişti ve çeşitli kategorilerde milli takım formalarını da giydi.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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