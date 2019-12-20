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20 Aralık 2019, Cuma
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G.Saray ile turladı

G.Saray ile Arkas turladı

Erkekler  16'lı final turu rövanş maçında , 'e yenilmesine rağmen altın seti alıp son 8'e kaldı.

Erkekler 16'lı final turu rövanş maçında , 'e yenilmesine rağmen altın seti alıp son 8'e kaldı. da Rumen rakibi Dinamo Bükreş'i yenip 8'li finale adını yazdırdı.
  1. 20.12.2019
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