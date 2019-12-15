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15 Aralık 2019, Pazar
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Arkas seri peşinde

Arkas seri peşinde

İlk yarının son haftasında bugün 'yu konuk edecek Arkasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

İlk yarının son haftasında bugün 'yu konuk edecek Arkasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde üç maçtır kazandıklarını hatırlatan basın sözcüsü , "Devrenin son maçında taraftarımızın desteğiyle kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncuların, taraftarın yüzünü güldüreceğinden eminiz. Herkesi maça bekliyoruz" dedi. ekibi, ligde son üç maçta İnegöl, Ziraat ve 'ı set vermeden yenmişti.

  1. 15.12.2019
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