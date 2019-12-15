Arkas seri peşinde
İlk yarının son haftasında bugün Spor Toto'yu konuk edecek Arkasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
İlk yarının son haftasında bugün Spor Toto'yu konuk edecek Arkasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde üç maçtır kazandıklarını hatırlatan basın sözcüsü Uğur Özden, "Devrenin son maçında taraftarımızın desteğiyle kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncuların, taraftarın yüzünü güldüreceğinden eminiz. Herkesi maça bekliyoruz" dedi. İzmir ekibi, ligde son üç maçta İnegöl, Ziraat ve Halkbank'ı set vermeden yenmişti.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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