Arkas seri peşinde

İlk yarının son haftasında bugün Spor Toto'yu konuk edecek Arkasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde üç maçtır kazandıklarını hatırlatan basın sözcüsü Uğur Özden, "Devrenin son maçında taraftarımızın desteğiyle kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncuların, taraftarın yüzünü güldüreceğinden eminiz. Herkesi maça bekliyoruz" dedi. İzmir ekibi, ligde son üç maçta İnegöl, Ziraat ve Halkbank'ı set vermeden yenmişti.