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13 Aralık 2019, Cuma
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Voleybol 'nde haftanın programı

Voleybol Efeler Ligi'nde haftanın programı

Voleybolda AXA 'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde haftanın maç program şöyle:

15 Aralık Pazar:

15.00 Halkbank-Tokat (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

16.00 - Fenerbahçe (İnegöl)

17.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)

19.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat (Sorgun)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

  1. 13.12.2019
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