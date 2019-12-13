Voleybol Efeler Ligi'nde haftanın programı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde haftanın maç program şöyle:
15 Aralık Pazar:
15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
16.00 İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)
17.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)
19.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası (Sorgun)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
- 13.12.2019
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
Voleybol Efeler Ligi'nde haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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