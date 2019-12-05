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05 Aralık 2019, Perşembe
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Eczacı kazandı

Eczacı kazandı

'nda Eczacıbaşı, A Grubu'ndaki 2. maçında 'dan Minas'ı mağlup etti ve turnuvadaki aldı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, A Grubu'ndaki 2. maçında 'dan Minas'ı mağlup etti ve turnuvadaki aldı.

  1. 5.12.2019
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