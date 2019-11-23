MAÇ SONUCU Vakıfbank 3-1 Galatasaray HDI
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. VakıfBank 9. galibiyetini alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 2. kez mağlup oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı.
Birinci sette Zehra ile etkili ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde geçti. Aslı ve Vasilantonaki ile sayılar bulan Galatasaray HDI Sigorta, 24-24 beraberliği sağladıktan sonra seti 26-24 kazandı.
VakıfBank, ikinci sette Guimaraes ile smaçtan sayılar buldu ve teknik molada 12-8 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, bu seti 25-21 alarak 1-1 beraberliği yakaladı.
Dengeli başlayan üçüncü setin teknik molasını Galatasaray HDI Sigorta, 12-10 önde geçti. 19-19 beraberliği sağlayan VakıfBank, Haak ile sayılar üreterek bu seti de 25-23 kazandı.
Dördüncü sete de iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes ile etkili olarak teknik molada 12-9 üstünlük yakaladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında Guimaraes etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak rakibini 3-1 mağlup etti.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
MAÇ SONUCU Vakıfbank 3-1 Galatasaray HDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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