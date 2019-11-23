MAÇ SONUCU Vakıfbank 3-1 Galatasaray HDI - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 3-1

MAÇ SONUCU Vakıfbank 3-1 Galatasaray HDI

Voleybolda 'nin 10. haftasında , 'yı 3-1 yendi. VakıfBank 9. galibiyetini alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 2. kez mağlup oldu.

'nin 10. haftasında , sahasında 'yı ağırladı.

Birinci sette Zehra ile etkili ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde geçti. Aslı ve Vasilantonaki ile sayılar bulan Galatasaray HDI Sigorta, 24-24 beraberliği sağladıktan sonra seti 26-24 kazandı.

VakıfBank, ikinci sette Guimaraes ile smaçtan sayılar buldu ve teknik molada 12-8 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, bu seti 25-21 alarak 1-1 beraberliği yakaladı.

Dengeli başlayan üçüncü setin teknik molasını Galatasaray HDI Sigorta, 12-10 önde geçti. 19-19 beraberliği sağlayan VakıfBank, Haak ile sayılar üreterek bu seti de 25-23 kazandı.

Dördüncü sete de iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes ile etkili olarak teknik molada 12-9 üstünlük yakaladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında Guimaraes etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak rakibini 3-1 mağlup etti.

  1. 23.11.2019
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