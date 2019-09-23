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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Son 8’e kalan diğer ekipler belli oldu

Son 8’e kalan diğer ekipler belli oldu

Dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu: Rusya- Slovenya, Polonya-Almanya, Fransaİtalya, Sırbistan-Ukrayna.

Fransa, , Slovenya ve 'nın ortaklaşa düzenlediği CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda dün 7 maç daha oynandı. Rakibimiz 'nın yanı sıra rakiplerini mağlup etmeyi başaran 7 takım çeyrek finale yükseldi. Dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu: Rusya- Slovenya, Polonya-Almanya, Fransaİtalya, Sırbistan-Ukrayna.
  1. 23.9.2019
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