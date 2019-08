Voleybol gündemi (18.08.19)

PTT BOLU'DA ÇALIŞIYOR

Sultanlar ligi'nin yeni ekibi Ptt spor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışması ile devam edecek. 26 Ağustos'a kadar kampta olacak sarı-siyahlı ekip, antrenör Bülent Karslıoğlu'ya sözleşme yenilerken; Aslıhan Kılıç , Dmitrova, Leyva, Ezgi Dağdelenler, Polen Ünver, Dimitrova, Cemre Erkul ve Ceren Cihan Önal'ı kadrosuna katmıştı.



OKAY MİLAS'LA İMZALADI

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Milas Belediyespor, pasör çaprazı Okay Serçe'yi renklerine bağladı. Daha önce Anadolu Üniversitesi, Afyon Belediye formaları da giyen 26 yaşındaki oyuncu, yeni takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade etti.



BORHANİ ATAKENT'TE

Samsun Anakentspor, İran Milli Takımı'nın pasör çaprazı Maedeh Borhani'yle anlaştı. Geçen sezon Keçiören Bağlum forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, başkent ekibinden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Borhani daha önce Perspolis, Pasand Club, YEB Shumen ve Azad University gibi takımlarda görev yaptı.



İNEGÖL'E RUS YILDIZ

Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen İnegöl Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımı antrenör Aykut Lale'ye emanet eden turuncu- lacivertliler, dış transferde Rus pasör çaprazı Alexandr Kovalev'le anlaşmaya vardı. Ülkesinin Nova Novokuybyshevsk takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Dinamo Moskova da da oynamıştı. Kovalev, kariyerinde ilk kez ülkesi dışında mücadele etmiş olacak.



'İYİ BİR TAKIM ÇIKACAK'

Aydın BŞB Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, "Taraftarımıza karakter olarak çok mücadeleci bir takım izleyeceğinin garantisini verebilirim. Tabii ki sonuç olarak her maça kazanmak için çıkacağız" dedi. Taraftarın takıma sahip çıktığını aktaran Hamurcu, "Müsabaka oynanması en zevkli şehirlerden biriyiz. Büyük bir şehrin takımı olduğumuz için burada oynaması çok daha keyifli" değerlendirmesinde bulundu.