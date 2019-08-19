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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Voleybol gündemi (18.08.19)

Voleybol gündemi (18.08.19)

Türkiye voleybolundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte voleybolda öne çıkan gelişmeler...

PTT BOLU'DA ÇALIŞIYOR
Sultanlar ligi'nin yeni ekibi Ptt spor, hazırlıklarına Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışması ile devam edecek. 26 Ağustos'a kadar kampta olacak sarı-siyahlı ekip, antrenör Bülent Karslıoğlu'ya sözleşme yenilerken; Aslıhan Kılıç , Dmitrova, Leyva, Ezgi Dağdelenler, Polen Ünver, Dimitrova, Cemre Erkul ve Ceren Cihan Önal'ı kadrosuna katmıştı.

OKAY MİLAS'LA İMZALADI
Erkekler 1. Lig ekiplerinden Milas Belediyespor, pasör çaprazı Okay Serçe'yi renklerine bağladı. Daha önce , Afyon Belediye formaları da giyen 26 yaşındaki oyuncu, yeni takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade etti.

BORHANİ ATAKENT'TE
Anakentspor, İran 'nın pasör çaprazı Maedeh Borhani'yle anlaştı. Geçen sezon Keçiören Bağlum forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, başkent ekibinden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Borhani daha önce Perspolis, Pasand Club, YEB Shumen ve Azad University gibi takımlarda görev yaptı.

İNEGÖL'E RUS YILDIZ
Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen 'da çalışmaları devam ediyor. Takımı antrenör 'ye emanet eden turuncu- lacivertliler, dış transferde Rus pasör çaprazı Alexandr Kovalev'le anlaşmaya vardı. Ülkesinin Nova Novokuybyshevsk takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce da da oynamıştı. Kovalev, kariyerinde ilk kez ülkesi dışında mücadele etmiş olacak.

'İYİ BİR TAKIM ÇIKACAK'
Aydın BŞB Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, "Taraftarımıza karakter olarak çok mücadeleci bir takım izleyeceğinin garantisini verebilirim. Tabii ki sonuç olarak her maça kazanmak için çıkacağız" dedi. Taraftarın takıma sahip çıktığını aktaran Hamurcu, "Müsabaka oynanması en zevkli şehirlerden biriyiz. Büyük bir şehrin takımı olduğumuz için burada oynaması çok daha keyifli" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 19.8.2019
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