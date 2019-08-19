Voleybol gündemi (18.08.19)
Türkiye voleybolundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte voleybolda öne çıkan gelişmeler...
PTT BOLU'DA ÇALIŞIYOR
Sultanlar ligi'nin yeni ekibi Ptt spor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışması ile devam edecek. 26 Ağustos'a kadar kampta olacak sarı-siyahlı ekip, antrenör Bülent Karslıoğlu'ya sözleşme yenilerken; Aslıhan Kılıç , Dmitrova, Leyva, Ezgi Dağdelenler, Polen Ünver, Dimitrova, Cemre Erkul ve Ceren Cihan Önal'ı kadrosuna katmıştı.
OKAY MİLAS'LA İMZALADI
Erkekler 1. Lig ekiplerinden Milas Belediyespor, pasör çaprazı Okay Serçe'yi renklerine bağladı. Daha önce Anadolu Üniversitesi, Afyon Belediye formaları da giyen 26 yaşındaki oyuncu, yeni takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade etti.
BORHANİ ATAKENT'TE
Samsun Anakentspor, İran Milli Takımı'nın pasör çaprazı Maedeh Borhani'yle anlaştı. Geçen sezon Keçiören Bağlum forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, başkent ekibinden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Borhani daha önce Perspolis, Pasand Club, YEB Shumen ve Azad University gibi takımlarda görev yaptı.
İNEGÖL'E RUS YILDIZ
Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen İnegöl Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımı antrenör Aykut Lale'ye emanet eden turuncu- lacivertliler, dış transferde Rus pasör çaprazı Alexandr Kovalev'le anlaşmaya vardı. Ülkesinin Nova Novokuybyshevsk takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Dinamo Moskova da da oynamıştı. Kovalev, kariyerinde ilk kez ülkesi dışında mücadele etmiş olacak.
'İYİ BİR TAKIM ÇIKACAK'
Aydın BŞB Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, "Taraftarımıza karakter olarak çok mücadeleci bir takım izleyeceğinin garantisini verebilirim. Tabii ki sonuç olarak her maça kazanmak için çıkacağız" dedi. Taraftarın takıma sahip çıktığını aktaran Hamurcu, "Müsabaka oynanması en zevkli şehirlerden biriyiz. Büyük bir şehrin takımı olduğumuz için burada oynaması çok daha keyifli" değerlendirmesinde bulundu.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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