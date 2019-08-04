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04 Ağustos 2019, Pazar
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Sultanlar süper

Sultanlar süper

A Takımı, Olimpiyat vizesi alma yolunda 2’de 2 yaptı ’yı mağlup eden ay-yıldızlılar, bugün ’le karşılaşacak.

A Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında 'yı yenerek 2'de 2 yaptı. Gruptaki ilk maçında da 'yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3. ve son maçında bugün 15.00'te ev sahibi ile karşılaşacak.
  1. 4.8.2019
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