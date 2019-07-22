Litvanya'yı devirdik
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Litvanya'yı 3-1 yenerek 9'uncu oldu.
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Litvanya'yı 3-1 yenerek 9'uncu oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Litvanya'yı 25-15, 22-25, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı 9'uncu sırada tamamladı.
- 22.7.2019
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Yorum
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