Litvanya'yı devirdik

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Litvanya'yı 3-1 yenerek 9'uncu oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Litvanya'yı 25-15, 22-25, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı 9'uncu sırada tamamladı.