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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Litvanya'yı devirdik

Litvanya'yı devirdik

'nda mücadele eden , Litvanya'yı 3-1 yenerek 9'uncu oldu.

'nda mücadele eden , Litvanya'yı 3-1 yenerek 9'uncu oldu. 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Litvanya'yı 25-15, 22-25, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı 9'uncu sırada tamamladı.

  1. 22.7.2019
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