Kimseye bırakmayız
Sultanlar Ligi’nin son şampiyonu olduklarını hatırlatan 29 yaşındaki orta oyuncu, “Guidetti’nin önderliğinde aynı başarıyı tekrarlayacağız” dedi.
5 YILDA 10 KUPASI VAR
Geçtiğimiz Mayıs'ta sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Sırp oyuncu, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve uzun yıllar forma giymek istediğini de sözlerine ekledi. 2014'te geldiği Vakıfbank'ta 5. yılını geçiren Milena Rasic, sarı- siyahlı forma altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu ile 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi 2.'liği kazandı.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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