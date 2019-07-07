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07 Temmuz 2019, Pazar
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Dev turnuvada biletler satışta

Dev turnuvada biletler satışta

İlk kez dört ülkenin (, Polonya, , Slovakya) ortak düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley'in biletleri satışa çıktı. 23-29 Ağustos'ta 'da milliler , , , ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Bilet fiyatları 20 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Sultanlar'ın ilk maçı 23 Ağustos saat 20.00'de ile oynanacak.

  1. 7.7.2019
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