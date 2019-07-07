Dev turnuvada biletler satışta
İlk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortak düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley'in biletleri satışa çıktı. 23-29 Ağustos'ta Ankara'da milliler Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşılaşacak.
Bilet fiyatları 20 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Sultanlar'ın ilk maçı 23 Ağustos saat 20.00'de Yunanistan ile oynanacak.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Dev turnuvada biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.