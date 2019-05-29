A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya’yı 3-0 mağlup etti
30 Mayıs 2019, Perşembe
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A ’yı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya’yı 3-0 mağlup etti

2019 FIVB Voleybol 2’nci haftasında , ’yı mağlup etti.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada A , 'yı 21-25, 16-25 ve 15-25 setlerle yenerek 2'nci haftasındaki ilk galibiyetini aldı. yarın 17:30'da ile karşılaşacak.

  1. 30.05.2019
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