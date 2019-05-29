A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya’yı 3-0 mağlup etti
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2’nci haftasında Türkiye, Almanya’yı 3-0 mağlup etti.
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 21-25, 16-25 ve 15-25 setlerle 3-0 yenerek Milletler Ligi 2'nci haftasındaki ilk galibiyetini aldı. Milli Takım yarın 17:30'da Rusya ile karşılaşacak.
- 30.05.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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