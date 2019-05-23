Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı
23 Mayıs 2019, Perşembe
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3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

2019 ’nde A , 'ı 25-19, 25-23, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı.

2019 'nde A , 'ı 25-19, 25-23, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı.
, daha önce ve 'yı da yenmişti.


Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Fabrice Collados (), Evgeny Makshanov (Rusya)
Türkiye: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Simge (L) (Meryem, Ezgi, Şeyma)
Sırbistan: Mihajlovic, Veljkovic, Popovic, Boskovic, Busa, Mirkovic, Pusic (L) (Aleksic, Blagojevic, Antanasijevic, Bjelica)
Setler: 25-19, 25-23, 25-20
Süre: 1 saat 29 dakika (27, 33, 29)
(TK-S)

23.05.2019 22:50:44 TSI
NNNN

  1. 24.05.2019
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