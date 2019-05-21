Türkiye 3-0 Güney Kore | MAÇ SONUCU
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan etabındaki ilk maçında bugün Güney Kore ile karşı karşıya geldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorla üstün tamamlayan ay yıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Milliler, Sırbistan etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
- 21.05.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Türkiye 3-0 Güney Kore | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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