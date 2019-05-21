Türkiye 3-0 Güney Kore | MAÇ SONUCU
21 Mayıs 2019, Salı
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3-0 | MAÇ SONUCU

Türkiye 3-0 Güney Kore | MAÇ SONUCU

2019 FIVB 'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, etabındaki ilk maçında bugün ile karşı karşıya geldi.

'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı 'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorla üstün tamamlayan ay yıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Milliler, Sırbistan etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de ile karşılaşacak.

  1. 21.05.2019
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