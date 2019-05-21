Türkiye 3-0 Güney Kore | MAÇ SONUCU

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorla üstün tamamlayan ay yıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Milliler, Sırbistan etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Hollanda ile karşılaşacak.