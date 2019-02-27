Arkas Avrupa macerasını tamamladı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Arkas Avrupa macerasını tamamladı

Arkas Avrupa macerasını tamamladı

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda son maçında İtalya'da 'ya 3-1 yenildi.

Perugia şehrindeki Palasport Evangelisti Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-21, 25-22, 25-27 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı.

Gruptaki 6. maçını da kaybeden , bu sezonki Avrupa macerasını tamamladı. ise çeyrek finale gruptaki 6. maçını da kazanarak lider olarak gitti.

  1. 28.02.2019
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