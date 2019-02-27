Arkas Avrupa macerasını tamamladı

Perugia şehrindeki Palasport Evangelisti Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-21, 25-22, 25-27 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı.

Gruptaki 6. maçını da kaybeden Arkas Spor, bu sezonki Avrupa macerasını tamamladı. Sir Colussi Sicomo ise çeyrek finale gruptaki 6. maçını da kazanarak lider olarak gitti.