Arkas Avrupa macerasını tamamladı
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Arkas Spor son maçında İtalya'da Sir Colussi Sicomo'ya 3-1 yenildi.
Perugia şehrindeki Palasport Evangelisti Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-21, 25-22, 25-27 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı.
Gruptaki 6. maçını da kaybeden Arkas Spor, bu sezonki Avrupa macerasını tamamladı. Sir Colussi Sicomo ise çeyrek finale gruptaki 6. maçını da kazanarak lider olarak gitti.
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
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