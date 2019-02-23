Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
EFELER LİGİ
Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango: 3-0
Ziraat Bankası-Galatasaray: 2-3
Arkas Spor-Halkbank: 1-3
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0
VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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