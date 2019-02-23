Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybolda ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

EFELER LİGİ

Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango: 3-0

Ziraat Bankası-: 2-3

Arkas Spor-Halkbank: 1-3

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0

VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

  1. 23.02.2019
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