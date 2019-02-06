Solhanspor'dan kıl payı galibiyet
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Solhanspor'dan kıl payı galibiyet

Solhanspor'dan kıl payı galibiyet

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Solhanspor, ertelenen 14. hafta müsabakasında temsilcisi 'nı 3-2 mağlup etti.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas,
: Umut Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Can Süsler (L), Oğuzhan Doğruluk, Alper Omurca, Barbaros Atadere, Hacı Sahin, İsa Karatekin, Berke Eray Yetkin, Yusuf Eken, Hasan Orucu (L), Kadir Gürkan Uz
Setler: 25-16, 25-23, 24-26, 15-25, 16-14
Süre: 22, 30, 28, 23, 20 (123 dakika)

  1. 6.2.2019 23:04
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