HalkBank deplasmanda güldü
26 Ocak 2019, Cumartesi
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deplasmanda güldü

HalkBank deplasmanda güldü

Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti.

Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)

: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15

Süre: 140 dakika (35, 27, 29, 31, 18)

  1. 26.1.2019 21:32
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