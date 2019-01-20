Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
20 Ocak 2019, Pazar
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

'nde 3, 'nde ise 1 maç oynandı.

'nin 14. haftasında 3, 'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Türk Hava Yolları-Halkbank: 3-1

Vakıfbank-Fenerbahçe OPET: 3-0

EFELER LİGİ

Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1

  1. 21.1.2019 01:22
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