Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3, Efeler Ligi'nde ise 1 maç oynandı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 3, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Türk Hava Yolları-Halkbank: 3-1
Vakıfbank-Fenerbahçe OPET: 3-0
EFELER LİGİ
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1
- 21.1.2019 01:22
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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