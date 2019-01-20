THY HalkBank'ı rahat geçti
20 Ocak 2019, Pazar
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'ı rahat geçti

THY HalkBank'ı rahat geçti

Voleybol Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında , 'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu

: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)

: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena Seyli, Duygu Doğan, Ramos, Ada Germen)

Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-23

Süre: 113 dakika (22, 27, 34, 30)

  1. 20.1.2019 21:32
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