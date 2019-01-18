Voleybol: Haftanın programı – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda ile 'ne 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Halkbank-Galatasaray ()

15.30 Belediyesi Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel)

16.00 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

16.30 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

19.00 Maliye Piyango-Fenerbahçe (TVF Başkent)

20 Ocak Pazar:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Hidayet Türkoğlu)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta ()

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

20 Ocak Pazar:

14.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Türk Hava Yolları-Halkbank (Burhan Felek)

21 Ocak Pazartesi:

18.00 Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)

  1. 18.1.2019 12:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybol: Haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN