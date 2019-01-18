Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediyesi Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel)
16.00 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)
16.30 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
19.00 Maliye Piyango-Fenerbahçe (TVF Başkent)
20 Ocak Pazar:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Hidayet Türkoğlu)
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)
20 Ocak Pazar:
14.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Türk Hava Yolları-Halkbank (Burhan Felek)
21 Ocak Pazartesi:
18.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)
- 18.1.2019 12:06
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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