Arkas evinde mağlup
15 Ocak 2019, Salı
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Arkas evinde mağlup

Arkas evinde mağlup

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında , İtalyan ekibi 'ya 3-1 mağlup oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Goran Gradinski (), Tibor Halasz (Macaristan)

: Taht, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)

: Hoag, Podrascanin, Atanasijevic, Leon Venero, Ricci, De Cecco (Colaci, Seif, Della Lunga)

Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25

Süre: 100 dakika (19, 24, 26, 31)

Gruptaki 3. müsabakasını da kaybeden mavi-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki 100. maçını geride bıraktı.

  1. 15.1.2019 22:43
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