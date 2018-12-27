Arhavi Tokat'a diş geçiremedi
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Tokat Belediye Plevne sahasında Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Erdal Tezer
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Halil İbrahim Akşeker, Turgay Doğan, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Julius, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)
Arhavi Belediyespor: Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur (Caner Özturna, Mehmet Özbek)
Setler: 25-16, 25-22, 25-23Süre: 68 dakika (20, 24, 24)
Eşleşmedeki ilk maçı da 3-1 kazanan Tokat temsilcisi, final grubuna yükseldi. Tokat Belediye Plevne, çeyrek finalde Galatasaray ile karşılaşacak.
- 27.12.2018 21:05
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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