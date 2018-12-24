Çanakkale Belediyespor - VakıfBank: 0-3
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

- VakıfBank: 0-3

Çanakkale Belediyespor - VakıfBank: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda 'u 3 - 0 mağlup etti.

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Melis Durul, Birgül Güler, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu(L) Dominika Sobolska, Işıl Öz (L) Ebru Bedir, Semra özer,
VAKIFBANK: Zuhutıng, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Buket Gülüba, Kelsey Robinson, Ayça Aykaç (L), Milema Rasic, Gizem Örge Güner, Lonneke Sloetjes, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu
SETLER: 20-25,16-25, 21-25
SÜRE: 81 dakika (30, 24, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda 'u 3 - 0 mağlup etti.

  1. 24.12.2018 15:58
  2. Güncelleme: 24.12.2018 17:06
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Belediyespor - VakıfBank: 0-3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN