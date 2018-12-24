Çanakkale Belediyespor - VakıfBank: 0-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3 - 0 mağlup etti.
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Melis Durul, Birgül Güler, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu(L) Dominika Sobolska, Işıl Öz (L) Ebru Bedir, Semra özer,
VAKIFBANK: Zuhutıng, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Buket Gülüba, Kelsey Robinson, Ayça Aykaç (L), Milema Rasic, Gizem Örge Güner, Lonneke Sloetjes, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu
SETLER: 20-25,16-25, 21-25
SÜRE: 81 dakika (30, 24, 27)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3 - 0 mağlup etti.
- 24.12.2018 15:58
- Güncelleme: 24.12.2018 17:06
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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