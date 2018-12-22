VakıfBank hız kesmiyor
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında VakıfBank, THY'yi 3-1 yendi.
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay)
THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, İrem Cor)
Setler: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14
Süre: 105 dakika (25, 24, 33, 23)
- 22.12.2018 21:53
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
VakıfBank hız kesmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.