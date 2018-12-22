VakıfBank hız kesmiyor
22 Aralık 2018, Cumartesi
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hız kesmiyor

VakıfBank hız kesmiyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında , THY'yi 3-1 yendi.

Salon: Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay)

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, İrem Cor)

Setler: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14

Süre: 105 dakika (25, 24, 33, 23)

  1. 22.12.2018 21:53
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