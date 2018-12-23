Kanarya avantajlı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 25-17, 25-21 ve 25-21'lik setlerle avantajı ele geçirdi. Günün diğer maçında ise İstanbul BBSK,İnegöl Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Setler ise; 25-20, 19-25, 22- 25, 25-18 ve 13-15 sonuçlandı. 26-27 Aralık'ta yapılacak rövanş maçlarından sonra puan eşitliği olursa; finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.

KUPA VOLEY SÜRÜYOR

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de birinci etap karşılaşmaları bugün oynanacak iki maçla devam edecek. Günün programı: 15.00: Arhavi Bld.-Tokat Plevne, 17.00: Afyon Bld.-Ziraat Bankası. Rövanşlar ise 26-27 Aralık'ta oynanacak.