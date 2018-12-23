Kanarya avantajlı – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Kanarya avantajlı

Kanarya avantajlı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 25-17, 25-21 ve 25-21'lik setlerle avantajı ele geçirdi. Günün diğer maçında ise BBSK,İnegöl Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Setler ise; 25-20, 19-25, 22- 25, 25-18 ve 13-15 sonuçlandı. 'ta yapılacak rövanş maçlarından sonra puan eşitliği olursa; finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.

KUPA VOLEY SÜRÜYOR
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de birinci etap karşılaşmaları bugün oynanacak iki maçla devam edecek. Günün programı: 15.00: Arhavi Bld.- Plevne, 17.00: Afyon Bld.-Ziraat . Rövanşlar ise 26-27 Aralık'ta oynanacak.

  1. 23.12.2018
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