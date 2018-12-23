‘Birlikle başarılar gelecek’ – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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‘Birlikle başarılar gelecek’

‘Birlikle başarılar gelecek’

Başkanı Üstündağ, camiadaki beraberliğin sürmesini diledi.

Türkiye Başkanı Üstündağ, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen yılsonu yemeğine katıldı. Camiadaki birlik ve beraberliğini sürmesini temenni eden Üstündağ, "Daha sonra başarılar da gelecektir. Hakem kardeşlerimin hepsi bizler için gerçekten büyük bir gurur kaynağıdır. İyi günde de kötü günde de beraber olmaya devam edeceğiz. Voleybol camiası her zaman en iyisini hak eden bir camia. Allah hepinizin şansını, yolunu, bahtını açık etsin. 2019'un herkese başarılı, mutlu ve sağlık dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 23.12.2018
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