‘Birlikle başarılar gelecek’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen yılsonu yemeğine katıldı. Camiadaki birlik ve beraberliğini sürmesini temenni eden Üstündağ, "Daha sonra başarılar da gelecektir. Hakem kardeşlerimin hepsi bizler için gerçekten büyük bir gurur kaynağıdır. İyi günde de kötü günde de beraber olmaya devam edeceğiz. Voleybol camiası her zaman en iyisini hak eden bir camia. Allah hepinizin şansını, yolunu, bahtını açık etsin. 2019'un herkese başarılı, mutlu ve sağlık dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.