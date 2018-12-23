Fenerbahçe’den sürpriz yok – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’den sürpriz yok

Fenerbahçe’den sürpriz yok

’nin 10’uncu haftasında Karayolları’nı deplasmanda 3-0 deviren sarı-lacivertliler, 7’inci galibiyetine imza attı. Vargas, 22 sayıyla damga vurdu.

Opet, Vestel Venüs 'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Karayolları'na konuk oldu. Setlerini; 25-17, 25-14 ve 25-17 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki 7'inci galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, hücumdaki agresif oyunuyla ilk seti 25-17 kazandı. İkinci setin ilk bölümünde karşılıklı sayılar görüldü. 7-7'lik eşitliğin ardından oyunun kontrolünü ele alan Sarı Kanarya, teknik molasını 12-8 önde tamamladığı bu seti 11 sayı farkla 14-25 kazandı. Üçüncü çeyrekte teknik molaya 12-8 önde giren Zoran Terzic'in öğrencileri, kalan bölümde de rahat oyununu sürdürerek seti 17-25, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.
  1. 23.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’den sürpriz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN