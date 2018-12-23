Kara Kartal çok rahat – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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çok rahat

Kara Kartal çok rahat
Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında , Belediye'yi 3-0 mağlup etti. Alt sıralarda bulunan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan ; 25-18, 30-28 ve 25-18'lik setlerle kazandı ve geçtiğimiz haftadaki yenilgisini unuttu. Günün diğer sonuçları: Belediye-Beylikdüzü: 2-3, Nilüfer Bld.-: 3-2
  1. 23.12.2018
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