Sonunu getiremedi

Sultanlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı Vitra fırtınası devam ediyor. 10'uncu haftada Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olan turuncu-beyazlılar, 3-2 kazanarak yenilmezliğini korudu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinin teknik molasına 12-5 önde giren Eczacıbaşı Vitra seti 25-15 üstün tamamladı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili performansını sürdüren konuk ekip, 25-22 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-20 kazanan G.Saray, skoru 2-1'e taşıdı.



BÜYÜK HEYECAN

Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü setin teknik molasına Eczacıbaşı Vitra 12-7 üstün girdi. Molanın ardından etkili servis ve bloklarıyla etkili olan sarı kırmızılılar seti 25-21 önde tamamladı ve maçta durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde saha değişimine Eczacıbaşı 8-6 önde girerken, Aslan durumu 14-11 yaptı. Büyük avantajını koruyamayan Cimbom, seti 18-16; maçı da 3-2 mağlup bitirdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı 9'uncu galibiyetini aldı, G.Saray ise 5'inci yenilgisini tattı.