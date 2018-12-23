Sonunu getiremedi – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Sonunu getiremedi

Sonunu getiremedi

Sarı-kırmızılılar, 2-0 geri düşmesine rağmen pes etmedi. Aslan, tie-break setinde avantajını koruyamayınca yenilmezliğini korudu.

Sultanlar Ligi'ndeki fırtınası devam ediyor. 10'uncu haftada HDI 'ya konuk olan turuncu-beyazlılar, 3-2 kazanarak yenilmezliğini korudu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinin teknik molasına 12-5 önde giren Eczacıbaşı Vitra seti 25-15 üstün tamamladı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili performansını sürdüren konuk ekip, 25-22 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-20 kazanan G.Saray, skoru 2-1'e taşıdı.

BÜYÜK HEYECAN
çekişmeye sahne olan dördüncü setin teknik molasına Eczacıbaşı Vitra 12-7 üstün girdi. Molanın ardından etkili servis ve bloklarıyla etkili olan sarı kırmızılılar seti 25-21 önde tamamladı ve maçta durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde saha değişimine Eczacıbaşı 8-6 önde girerken, Aslan durumu 14-11 yaptı. Büyük avantajını koruyamayan Cimbom, seti 18-16; maçı da 3-2 mağlup bitirdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı 9'uncu galibiyetini aldı, G.Saray ise 5'inci yenilgisini tattı.

  1. 23.12.2018
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