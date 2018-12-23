Sonunu getiremedi
Sarı-kırmızılılar, 2-0 geri düşmesine rağmen pes etmedi. Aslan, tie-break setinde avantajını koruyamayınca Eczacıbaşı Vitra yenilmezliğini korudu.
Sultanlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı Vitra fırtınası devam ediyor. 10'uncu haftada Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olan turuncu-beyazlılar, 3-2 kazanarak yenilmezliğini korudu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinin teknik molasına 12-5 önde giren Eczacıbaşı Vitra seti 25-15 üstün tamamladı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili performansını sürdüren konuk ekip, 25-22 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-20 kazanan G.Saray, skoru 2-1'e taşıdı.
BÜYÜK HEYECAN
Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü setin teknik molasına Eczacıbaşı Vitra 12-7 üstün girdi. Molanın ardından etkili servis ve bloklarıyla etkili olan sarı kırmızılılar seti 25-21 önde tamamladı ve maçta durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde saha değişimine Eczacıbaşı 8-6 önde girerken, Aslan durumu 14-11 yaptı. Büyük avantajını koruyamayan Cimbom, seti 18-16; maçı da 3-2 mağlup bitirdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı 9'uncu galibiyetini aldı, G.Saray ise 5'inci yenilgisini tattı.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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