Beşiktaş Çanakkale Belediyespor'u rahat geçti
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener
Beşiktaş: Merve Tanıl, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy, Zeynep Üzen)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)
Setler: 25-18, 30-28, 25-18
Süre: 86 dakika (24, 36, 26)
- 22.12.2018 19:50
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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