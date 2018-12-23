Kara Kartal’dan Banvit’e pençe – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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’dan ’e pençe

Kara Kartal’dan Banvit’e pençe

SJ, ’i 20 sayı farkla 95-75 devirdi ve 7. galibiyetini aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , 'i bozguna uğrattı. Maça 10-2'lik seriyle başlayan Banvit'e Beşiktaş, pota altından yakaladığı sayılarla cevap verdi. İlk periyodu Banvit 20-19 üstün geçti. , ilk devreyi 46-35 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, ikinci devrede farkı korudu ve maçı 95-75 kazanmayı başardı.

HÜCUMDAN ÇOK MEMNUNUM
Beşiktaş Başantrenörü Dusko Ivanovic, "Tehlikeli başladık ama sonra iyi savunduk. Hücumdan çok memnunum. Topu çok iyi dolaştırdık" diye konuştu.
  1. 23.12.2018
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