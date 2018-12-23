Beşiktaş sakata geldi
Dorukhan ile Adriano sakatlandı. Sambacı ayrıca Vida ile birlikte sarı görerek cezalı duruma düştü.
Beşiktaş Kasımpaşa karşısında oldukça zor bir sınavı geride bıraktı. Aslında maça iyi başlayan siyah-beyazlılar, 2. dakikada Dorukhan'la öne geçti ama pozisyon öncesinde Lens'in topu elle kontrol etmesi nedeniyle iptal oldu. Dorukhan attığı golün sevincini yaşarken sakatlandı ve oyundan çıkarak yerini Babel'e bıraktı. Ardından 42'de Brezilyalı sol bek Adriano sarı kart görerek ligin ikinci yarısında oynanacak Akhisar maçında cezalı duruma düştü. 45'te Vida bir pozisyonda rakibine sert girince o da sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İlk yarının sonlarında Adriano sakatlandı ve çıktı. Durumlar bugün netleşecek.
14. KEZ
İki oyuncusunu sakatlık yüzünden çıkaran Beşiktaş bunu durumu bu sezon birçok kez yaşadı. Kartal bu sezon 8'i lig, 3'ü Avrupa maçı olmak üzere 11 maçta 14 oyuncuyu sakatlık yüzünden değiştirdi.
Necip, sakatlanan Dorukhan'ı teselli etti. Oyuncular Dorukhan'a çok üzüldü.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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