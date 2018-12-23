Karius'un çabası yetmedi
İki hafta önceki Alanyaspor deplasmanında müthiş kurtarışlar yapan Karius, Kasımpaşa deplasmanında çok net iki kurtarış yaptı.
İki hafta önceki Alanyaspor deplasmanında müthiş kurtarışlar yapan Karius, Kasımpaşa deplasmanında çok net iki kurtarış yaptı. Kasımpaşalı Trezeguet ile 17. dakikada karşı karşıya kalan Karius kalesinde devleşti. Alman file bekçisi, 40. dakikada Mısırlı yıldızın gönderdiği füzeyi de harika kurtardı ama yenilgiye engel olamadı.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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