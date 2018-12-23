Karius'un çabası yetmedi – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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'un çabası yetmedi

Karius'un çabası yetmedi

İki hafta önceki deplasmanında müthiş kurtarışlar yapan , deplasmanında çok net iki kurtarış yaptı.

İki hafta önceki deplasmanında müthiş kurtarışlar yapan , deplasmanında çok net iki kurtarış yaptı. Kasımpaşalı Trezeguet ile 17. dakikada karşı karşıya kalan Karius kalesinde devleşti. Alman file bekçisi, 40. dakikada Mısırlı yıldızın gönderdiği füzeyi de harika kurtardı ama yenilgiye engel olamadı.

  1. 23.12.2018
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