İki hafta önceki Alanyaspor deplasmanında müthiş kurtarışlar yapan Karius, Kasımpaşa deplasmanında çok net iki kurtarış yaptı. Kasımpaşalı Trezeguet ile 17. dakikada karşı karşıya kalan Karius kalesinde devleşti. Alman file bekçisi, 40. dakikada Mısırlı yıldızın gönderdiği füzeyi de harika kurtardı ama yenilgiye engel olamadı.