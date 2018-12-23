Q7 kulübedeydi – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Q7 kulübedeydi

Q7 kulübedeydi

Siyah-beyazlı ekipte uzun bir aradan sonra kulübedeydi.

Siyah-beyazlı ekipte uzun bir aradan sonra kulübedeydi. 9. haftada ile oynanan maçta yedek bekleyen Portekizli yıldız, 11. haftada cezalı durumda olduğu maçında da forma giyememişti.

  1. 23.12.2018
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