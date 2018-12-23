Babel'den fayda yok – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Babel'den fayda yok

Babel'den fayda yok

6 maç aradan sonra 'ta maç kadrosuna giren , 2. dakikada sakatlanan Dorukhan'ın yerine oyuna dahil oldu.

6 maç aradan sonra 'ta maç kadrosuna giren , 2. dakikada sakatlanan Dorukhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Eski formundan oldukça uzak görünen Hollandalı futbolcu, birçok pozisyonda ağır kaldı. Sahada adeta tel tel dökülen Babel, fiziksel olarak sınıfta kalan isimlerdendi.
Kritik golü harcadı.

Babel, 2-1 öndeyken çok kritik bir pozisyonu kaırdı. 70. dakikada kaleciyi çalımlayan Hollandalı'nın şutu az farkla dışarıya çıktı. Babel o pozisyonda golü atsa Beşiktaş 2-2'yi yakalayacaktı. O pozisyonun dönüşünde goller yenildi.

  1. 23.12.2018
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