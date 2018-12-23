6 maç aradan sonra Beşiktaş'ta maç kadrosuna giren Ryan Babel, 2. dakikada sakatlanan Dorukhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Eski formundan oldukça uzak görünen Hollandalı futbolcu, birçok pozisyonda ağır kaldı. Sahada adeta tel tel dökülen Babel, fiziksel olarak sınıfta kalan isimlerdendi.

Kritik golü harcadı.

Babel, Kasımpaşa 2-1 öndeyken çok kritik bir pozisyonu kaırdı. 70. dakikada kaleciyi çalımlayan Hollandalı'nın şutu az farkla dışarıya çıktı. Babel o pozisyonda golü atsa Beşiktaş 2-2'yi yakalayacaktı. O pozisyonun dönüşünde goller yenildi.