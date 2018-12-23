Babel'den fayda yok
6 maç aradan sonra Beşiktaş'ta maç kadrosuna giren Ryan Babel, 2. dakikada sakatlanan Dorukhan'ın yerine oyuna dahil oldu.
6 maç aradan sonra Beşiktaş'ta maç kadrosuna giren Ryan Babel, 2. dakikada sakatlanan Dorukhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Eski formundan oldukça uzak görünen Hollandalı futbolcu, birçok pozisyonda ağır kaldı. Sahada adeta tel tel dökülen Babel, fiziksel olarak sınıfta kalan isimlerdendi.
Kritik golü harcadı.
Babel, Kasımpaşa 2-1 öndeyken çok kritik bir pozisyonu kaırdı. 70. dakikada kaleciyi çalımlayan Hollandalı'nın şutu az farkla dışarıya çıktı. Babel o pozisyonda golü atsa Beşiktaş 2-2'yi yakalayacaktı. O pozisyonun dönüşünde goller yenildi.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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