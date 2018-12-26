Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
26 Aralık 2018, Çarşamba
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'tan flaş kararı!

Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!

, teknik direktör 'in sözleşmesi ile ilgili flaş bir karar aldı.

, resmi internet sitesinden yayınladığı bir mesaj ile teknik direktör 'e yeni bir sözleşme teklif edileceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yayınladığı duyurunun tam metni ise şu şekilde;

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

  1. 26.12.2018 19:11
  2. Güncelleme: 26.12.2018 19:51
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