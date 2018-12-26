Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi ile ilgili flaş bir karar aldı.
Beşiktaş, resmi internet sitesinden yayınladığı bir mesaj ile teknik direktör Şenol Güneş'e yeni bir sözleşme teklif edileceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın yayınladığı duyurunun tam metni ise şu şekilde;
"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
- 26.12.2018 19:11
- Güncelleme: 26.12.2018 19:51
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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