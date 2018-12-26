Beşiktaş, resmi internet sitesinden yayınladığı bir mesaj ile teknik direktör Şenol Güneş'e yeni bir sözleşme teklif edileceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yayınladığı duyurunun tam metni ise şu şekilde;

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.



Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.



Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK"