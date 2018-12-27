Güneş’e yeni teklif!

Beşiktaş, Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak. Dün toplanan yönetim kurulunun, görevi sezon sonunda bitecek Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldığı bildirilerek şu ifadeler kullanıldı: "Şampiyonluk yolunda teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."