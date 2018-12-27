Güneş’e yeni teklif!
Beşiktaş, Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.
Beşiktaş, Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak. Dün toplanan yönetim kurulunun, görevi sezon sonunda bitecek Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldığı bildirilerek şu ifadeler kullanıldı: "Şampiyonluk yolunda teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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