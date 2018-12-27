Güneş’e yeni teklif! – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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Güneş’e yeni teklif!

Güneş’e yeni teklif!

, 'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.

, 'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak. Dün toplanan yönetim kurulunun, görevi sezon sonunda bitecek Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldığı bildirilerek şu ifadeler kullanıldı: "Şampiyonluk yolunda teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."

  1. 27.12.2018
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