Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... İstanbul'un üç büyük kulübü, namıdiğer Üç Büyükler, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ilk dördün dışında tamamladı. Türkiye tarihinin en başarılı üç futbol kulübünün bu duruma düşmesine neden olan olgular neler? Üç ana başlıkta Üç Büyükler'in çöküşünün nedeni...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 19:30:20 Güncelleme: 19:47:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





