Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde? - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... İstanbul'un üç büyük kulübü, namıdiğer Üç Büyükler, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ilk dördün dışında tamamladı. Türkiye tarihinin en başarılı üç futbol kulübünün bu duruma düşmesine neden olan olgular neler? Üç ana başlıkta Üç Büyükler'in çöküşünün nedeni...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 19:30:20 Güncelleme: 19:47:32
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Puan durumunda ortaya çıkan tablo ise birçok kişiyi şaşırttı. 3 büyükler belki de yıllar sonra ilk defa ilk 4'ün dışında kaldılar.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?

Galatasaray 5., Beşiktaş 7. Fenerbahçe ise 'felaket' bir şekilde devreyi 17. olarak tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?

3 köklü İstanbul takımının zirvenin uzağında kalmasının sebepleri neydi peki? Neleri yanlış yaptılar, nerede hataya düştüler?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?

Hangi konularda geride kaldılar ve bundan sonrası için neleri değiştirmeleri gerekiyor. İşte 4 başlık altında 3 büyüklerin hataları...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?

YANLIŞ TRANSFER POLİTİKALARI

Sabah'ın haberine göre; Yıllarca büyük borçların altına girip, birçoğu kariyer açlığını doyurmuş ama adı 'yıldız' olan futbolcuları transfer eden 3 büyükler bunun ceremesini de çekmeye başladı.

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