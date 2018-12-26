Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray neden bu halde?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... İstanbul'un üç büyük kulübü, namıdiğer Üç Büyükler, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ilk dördün dışında tamamladı. Türkiye tarihinin en başarılı üç futbol kulübünün bu duruma düşmesine neden olan olgular neler? Üç ana başlıkta Üç Büyükler'in çöküşünün nedeni...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 19:30:20
Güncelleme: 19:47:32
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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Puan durumunda ortaya çıkan tablo ise birçok kişiyi şaşırttı. 3 büyükler belki de yıllar sonra ilk defa ilk 4'ün dışında kaldılar.
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Galatasaray 5., Beşiktaş 7. Fenerbahçe ise 'felaket' bir şekilde devreyi 17. olarak tamamladı.
3 köklü İstanbul takımının zirvenin uzağında kalmasının sebepleri neydi peki? Neleri yanlış yaptılar, nerede hataya düştüler?
Hangi konularda geride kaldılar ve bundan sonrası için neleri değiştirmeleri gerekiyor. İşte 4 başlık altında 3 büyüklerin hataları...
YANLIŞ TRANSFER POLİTİKALARI
Sabah'ın haberine göre; Yıllarca büyük borçların altına girip, birçoğu kariyer açlığını doyurmuş ama adı 'yıldız' olan futbolcuları transfer eden 3 büyükler bunun ceremesini de çekmeye başladı.