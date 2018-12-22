Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2-3
Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Halkbank: 3-2
VakıfBank-THY: 3-1
- 22.12.2018 21:59
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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