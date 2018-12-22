Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

'nde 10. hafta maçları yapıldı.

Voleybol 'nde 10. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3

HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2-3

Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Halkbank: 3-2

VakıfBank-THY: 3-1

  1. 22.12.2018 21:59
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