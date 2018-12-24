Güvercinler firesiz

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda tam anlamıyla PTT Spor fırtınası esiyor. Sarı-mavili ekip, tecrübeli çalıştırıcı Bülent Karslıoğlu yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. PTT Spor son olarak Ankara Başkent Spor Salonu'nda Halkbank'ı 3-0 yendi. Sarı-mavili ekip karşılaşmanın setlerini 25-18, 25-15 ve 25-9'luk setlerle kazandı. Oyuncular böylece sezonun ilk yarısını 13'te 13 yaparak firesiz tamamladı. Takımın antrenörü Bülent Karslıoğlu, "Bu büyük başarıda en büyük pay oyuncularımın. Skora hiç takılmadan hep konsantre oluyorlar. 1, 2, 3 derken sezonun ilk yarısını namağlup şekilde birinci olarak tamamladık. Bunlar da sonra aynı şekilde ilerleyerek şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.