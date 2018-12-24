Güvercinler firesiz – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Güvercinler firesiz

Güvercinler firesiz

Kadınlar 1. B ’nda Spor 13’te 13 yaptı. Filenin Güvercinleri maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. B 'nda tam anlamıyla Spor fırtınası esiyor. ekip, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. PTT Spor son olarak Ankara Başkent Spor Salonu'nda 'ı 3-0 yendi. Sarı-mavili ekip karşılaşmanın setlerini 25-18, 25-15 ve 25-9'luk setlerle kazandı. Oyuncular böylece sezonun ilk yarısını 13'te 13 yaparak firesiz tamamladı. Takımın antrenörü Bülent Karslıoğlu, "Bu büyük başarıda en büyük pay oyuncularımın. Skora hiç takılmadan hep konsantre oluyorlar. 1, 2, 3 derken sezonun ilk yarısını namağlup şekilde birinci olarak tamamladık. Bunlar da sonra aynı şekilde ilerleyerek şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 24.12.2018
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