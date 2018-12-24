Güvercinler firesiz
Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda PTT Spor 13’te 13 yaptı. Filenin Güvercinleri maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda tam anlamıyla PTT Spor fırtınası esiyor. Sarı-mavili ekip, tecrübeli çalıştırıcı Bülent Karslıoğlu yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. PTT Spor son olarak Ankara Başkent Spor Salonu'nda Halkbank'ı 3-0 yendi. Sarı-mavili ekip karşılaşmanın setlerini 25-18, 25-15 ve 25-9'luk setlerle kazandı. Oyuncular böylece sezonun ilk yarısını 13'te 13 yaparak firesiz tamamladı. Takımın antrenörü Bülent Karslıoğlu, "Bu büyük başarıda en büyük pay oyuncularımın. Skora hiç takılmadan hep konsantre oluyorlar. 1, 2, 3 derken sezonun ilk yarısını namağlup şekilde birinci olarak tamamladık. Bunlar da sonra aynı şekilde ilerleyerek şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
- 24.12.2018
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
-
Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
-
Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
Güvercinler firesiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.