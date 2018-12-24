Drazen Luburic: "Hedefimiz şampiyonluk"

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın genç yıldızı Drazen Luburic, açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu "Sezon başı verdiğim röportajda Halkbank'a geldiğim için mutlu olduğumu söylemiştim. Türk voleybolu ve Halkbank hakkında çok şey biliyordum. Buraya gelince ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlamıştım. Bu sebeple uyum sürecim kısa oldu" dedi. Luburic sözlerini şöyle tamamladı: İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon Halkbank'ın kadrosundayım. Yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için ben ve takım arkadaşlarım çok çalışıyoruz. Bu çalışmaları şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. İddialı bir ekibiz. Bunu konuşarak değil, salonda oynadığımız voleybol ile gösteriyoruz. Hepsi sezon sonunda kupaları kaldırmak için.