Sultanlarda 11. hafta başlıyor
Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11. haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11. haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftanın programı şöyle: BUGÜN: 14.00 Çanakkale Belediye- VakıfBank, 17.00 Fenerbahçe Opet- Halkbank. YARIN: 14.00 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediye, 18.00 Karayolları-Beşiktaş, 18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediye, 19.30 THY-Galatasaray HDI Sigorta.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Sultanlarda 11. hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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