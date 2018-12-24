Sultanlarda 11. hafta başlıyor – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Sultanlarda 11. hafta başlıyor

Sultanlarda 11. hafta başlıyor

Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11. haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11. haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftanın programı şöyle: BUGÜN: 14.00 Belediye- VakıfBank, 17.00 Fenerbahçe Opet- Halkbank. YARIN: 14.00 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediye, 18.00 Karayolları-Beşiktaş, 18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediye, 19.30 THY-Galatasaray HDI .

  1. 24.12.2018
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