Fenerbahçe HalkBank'ı rahat geçti
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ı rahat geçti

Fenerbahçe HalkBank'ı rahat geçti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Opet, 'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Merve Dalbeler, Beliz Başkır, Merve Tanyel, Sıla Çalışkan)

: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Hande Naz Şimşek, Simge Yalçın, Ada Germen, Eylül Akarçeşme, Duygu Nur Doğan)

Setler: 25-12, 25-12, 25-17

Süre: 72 dakika (22, 23, 27)

  1. 24.12.2018 19:46
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe HalkBank'ı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN