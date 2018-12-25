"Şeklen buradayız" – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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"Şeklen buradayız"

"Şeklen buradayız"

Sarı-laciverli takımın durumunu hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini belirten , “İkinci yarıda ruhen ve şeklen burada olmayacağız” diye konuştu.

Teknik Direktörü , takımının ligdeki pozisyonunu, hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi. Oyun üstünlüğünü skora yansıtamadıklarını ifade eden Yanal, "Bugün çok rahatlıkla kazanabilirdik. Rakibimize pozisyon vermeden, önemli bir aşamayı küçük bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Yanal, F.Bahçe'deki oyuncuların ne kadar büyük bir takımda oynadıklarını ve sorumluklarını bilmek zorunda olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Fenerbahçe ligde şeklen burada, ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Bu pozisyonda olması, kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. İkinci dönemden itibaren hem ruhen hem de şeklen burada olmayacaktır.

'YENİ DÖNEMDE'
Sözleşmesinin süresi sorulan Yanal, "1.5 sene F.Bahçe'nin başındayım" dedi. Yanal, kadrodışıların affı kosunda ise, "Kadro dışı diye bir şey yok. Yönetim ve oyuncular arasındaki bir problemden dolayı alınmış bir karar var. Önümüzdeki günlerde değerlendirilecektir. Yeni bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı.

  1. 25.12.2018
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